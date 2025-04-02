Дом Насти Ивлеевой попал в мошенническую схему

Московский риелтор стала жертвой мошенничества и потеряла более 1 млн. руб., сообщил телеграм-канал Mash. По информации источника, в аферу попал дом блогера и телеведущий Насти Ивлеевой.

Риелтор пыталась продать элитный дом звезды, но попалась на удочку криптомошенников. Все началось, когда к женщине в личные сообщения обратилась некая персона под именем Эрик Вильям Смит, который попросил ее помочь в поиске элитного жилья.

С внушительным бюджетом в 200 млн руб. и предложением компенсировать 1% от стоимости продажи, он быстро завоевал доверие риелтора. Вскоре в список предложений вошла и дача, которую пыталась продать Ивлеева.

На протяжении месяца риелтор проводила переговоры с потенциальным покупателем, пока дело не дошло до вопроса о предоплате. В этот момент Эрик сообщил ей, что у него есть деньги, но они находятся на криптокошельке. Для его активации ему нужно было перевести $10 тыс. на указанный счет.

Следуя инструкциям мошенника, женщина попыталась создать криптокошелек, однако при попытке завести средства на бирже ее аккаунт был заблокирован. Эрик предложил перевести деньги на карту своей знакомой, которая, по его словам, должна была конвертировать средства в криптовалюту и создать кошелек.

После того как риелтор перевела деньги, связь с Эриком прервалась и она осознала, что стала жертвой мошенничества. Женщина обратилась в полицию.

Ранее Mash сообщил, что в Москве орудует самокатная лжеполиция, обманывающая доверчивых подростков.