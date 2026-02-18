«Дома ощутимо похолодало»: жители частного сектора Волгодонска рассказали о ночном блэкауте

Сотни жителей Волгодонска провели ночь без электричества из-за аварии на сетях. Отключение произошло вечером 17 февраля. Первые перебои начались около 22:40 в районе «Медгородок-2», затем свет погас в микрорайонах В-15, В-17 и вдоль Жуковского шоссе, пишет «Блокнот Волгодонск⁠».

Особенно тяжело пришлось жителям частных домов, где отопление работает от электрокотлов. Без электроэнергии котлы отключились, и люди были вынуждены провести ночь в неотапливаемых помещениях.

Одна из жительниц рассказала: «Котлы у людей энергозависимые, дома ощутимо похолодало».

Другая горожанка добавила: «С вечера 17 февраля квартал "Медгородок-2" остается без электроэнергии. Это частный сектор, где отопление осуществляется с помощью электрогазовых котлов».

В Единой дежурно-диспетчерской службе пояснили, что причиной отключения стала авария на сетях. Изначально восстановить подачу ресурса планировали к 12:00 следующего дня. Однако позже в компании «Промэлектросеть» сообщили, что ремонтные работы завершены досрочно и электроснабжение уже восстановлено.

