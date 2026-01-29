Вечерний блэкаут в Сестрорецке: город остался без света и воды

Вечером 29 января город Сестрорецк в Курортном районе Санкт-Петербурга погрузился в темноту из-за масштабного отключения электроэнергии. По сообщениям жителей, параллельно пропала и холодная вода, а в домах начали остывать батареи. Об этом пишет Фонтанка.ру.

Первые сообщения о блэкауте начали поступать около 19:00. Как сообщают читатели «Фонтанки», в жилых домах полностью отсутствует освещение, светят лишь уличные фонари. Многие жители жалуются на невозможность дозвониться в аварийные службы. По предварительной информации, причиной стал технологический сбой на оборудовании. В «Россети Ленэнерго» подтвердили, что бригады уже выехали на место для восстановительных работ.

Отключение электроэнергии привело к каскадным последствиям: остановились насосные станции, из-за чего в домах пропала вода, а системы отопления также начали давать сбои. В условиях зимних температур это создает серьезные проблемы для тысяч людей. Службы обещали устранить проблему в течение часа, но переход на аварийное питание оказался невозможен, что указывает на масштабность аварии. Ситуация остается напряженной, пока специалисты ведут работы.

