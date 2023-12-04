Дома пятидесяти тысяч жителей Подмосковья подключили к газу с начала этого года

С начала текущего года подключены к централизованному газоснабжению дома 50 тысяч жителей Московской области в рамках реализации президентской программы «Социальная газификация». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

Отмечается, что также было построено более одной тысячи километров новых газопроводов. А до конца года в рамках социальной газификации планируется подключить дома еще более семи тысяч жителей.

По словам главы ведомства Александра Самарина, на территории региона все программы газификации действуют по единому принципу: газ до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы, подводится бесплатно.

Ранее Андрей Воробьев предложил бесплатно устанавливать системы газовой безопасности для социально незащищенных жителей Подмосковья.