Дома в одном из районов Новосибирска остались без света после повреждения кабеля

В Октябрьском районе Новосибирска 30 января произошло массовое отключение электричества, передает портал ngs.ru. Без света остались жилые дома на улицах Стофато, Добролюбова и Бориса Богаткова. Причиной аварии стало повреждение силового кабеля.

Как выяснилось, кабель был поврежден в ходе земляных работ по прокладке водопровода. Эти работы велись в охранной зоне городских электросетей без необходимого согласования с энергетиками, что и привело к аварийной ситуации.

Специалисты аварийных служб оперативно прибыли на место происшествия. Для минимизации неудобств для жителей большую часть домов удалось запитать с помощью передвижного генератора, что позволило временно восстановить подачу электроэнергии в наиболее социально значимые объекты и жилые здания.

Полное восстановление стационарного электроснабжения и устранение последствий аварии планируется завершить к 14:00 по местному времени. В настоящее время бригады продолжают работы на поврежденном участке.

Это уже второй за последние сутки случай массового отключения электричества в Новосибирске. Накануне, 29 января, без света остались около 80 жилых домов в Железнодорожном районе города.

Ранее сообщалось, что в курортном районе Санкт-Петербурге произошло массовое отключение электричества и воды.