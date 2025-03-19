Домашних кошек и собак могут признать иждивенцами

В таком случае, отметил он, пенсионерам будут выплачивать пособие на их содержание. Реализация данной идеи, считает Кошелев, позволит решить проблему бездомных животных.

Депутат отметил, что содержание одного питомца в приюте обходится от 10 тыс. до 20 тыс. руб. в месяц, что сопоставимо с минимальным размером пенсии.

По мнению парламентария, люди пожилого возраста будут рады заботиться о четвероногом друге, если им будут помогать его прокормить. Плюс данной инициативы в том, что домашние животные избавят пожилых людей от одиночества, для борьбы с которым власти даже хотели запустить специальный федеральный проект.

Ранее депутат Бурматов предложил увеличить до 50 тыс. руб. штраф за самовыгул собак.