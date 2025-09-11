Петухи в многоэтажке: в Подмосковье жильцы превратили жизнь соседей в шумный ад

Жители одного из жилых комплексов в Балашихе столкнулись с необычной проблемой: их соседи с четвертого этажа организовали на балконе полноценный курятник. Ежедневно жильцы просыпаются под петушиные крики, а также страдают от неприятного запаха и антисанитарии. Юрист Гульназ Измайлова в беседе с REGIONS пояснила , что подобные действия являются прямым нарушением действующего законодательства.

Ситуация вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Местные жители возмущены тем, что птичий помет, шум и постоянный запах стали частью их повседневной жизни. Многие задаются вопросом о законности таких действий, особенно в условиях роста цен на продукты.

Согласно нормам СанПиНа, разведение домашней птицы запрещено даже в частных домах без специально оборудованных помещений, не говоря уже о многоквартирных домах. Семья из Балашихи совершила самоуправство, нарушив правила использования жилых помещений.

«В первую очередь, необходимо уведомить о случившемся управляющую компанию. После этого, представители УК обязаны прибыть по указанному адресу с проверкой и составить акт о том, что в квартире содержатся куры. Далее меры будет принимать УК, так как нарушены правила содержания дома, либо жильцы могут самостоятельно направить акт в Роспотребнадзор», — пояснила юрист.

Штраф за такое «петушиное» нарушение составляет от одной до двух тысяч рублей. Кроме того, собственников квартиры могут обязать возместить причиненный соседям ущерб. Юрист подчеркнула, что после составления акта управляющей компанией жильцы могут самостоятельно направить документы в Роспотребнадзор для принятия дальнейших мер.

Ранее сообщалось, что россиянин оставлял петухов на балконе и уезжал на неделю в другой город.