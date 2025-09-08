Хлеб-долгожитель: что скрывается за сроком годности в несколько месяцев

Технолог Александр Моисеенко в беседе с сайтом aif.ru рассказала , какие технологии позволяют хлебу сохранять мягкость неделями и даже месяцами.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза, производители используют консерванты, эмульгаторы и антиокислители, которые замедляют процесс черствения и предотвращают развитие микроорганизмов. Все добавки строго учитываются и применяются в безопасных дозах.

Ключевой фактор долгого хранения: специальная упаковка с газовой средой. Воздух в ней заменяется смесью инертных газов, что блокирует окисление и рост плесени. Некоторые производители применяют дополнительную тепловую обработку или обработку поверхностей спиртом для стерилизации. Ржаной хлеб изначально имеет больший срок годности благодаря естественной кислотности и влажности мякиша.

Потребителям напомнили, что хлеб с плесенью нельзя употреблять даже после удаления видимых пораженных участков. Мицелий гриба проникает глубоко в продукт, и употребление может вызвать аллергические реакции и проблемы с пищеварением. Для домашнего хранения лучше использовать бумажные пакеты или хлебницы, избегая полиэтилена в жарких помещениях из-за создания парникового эффекта.

«В целом же по ГОСТу рекомендуемой срок хранения упакованных ржано-пшеничных хлебобулочных изделий составляет от 72 до 96 часов, изделий из пшеничной муки: не упакованных — 24 часа и в упаковке трое суток», — отмечает технолог.

Заморозка остается наиболее эффективным способом сохранения хлеба без потери качества. После разморозки в комнатных условиях или разогрева в духовке продукт практически не отличается от свежего.

