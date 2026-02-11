Домены WhatsApp исчезли из российской системы доменных имен

Из реестра Национальной системы доменных имен (НСДИ), работающей в рамках законодательства о суверенном Рунете, перестали отображаться основные адреса мессенджера WhatsApp, принадлежащего компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. Речь идет о доменах whatsapp.com и web.whatsapp.com., сообщает « Коммерсантъ ».

После исключения этих записей пользовательские устройства больше не получают соответствующие IP-адреса через национальную доменную инфраструктуру. В результате подключение к сервису напрямую затруднено, и доступ к нему возможен преимущественно с использованием VPN-соединений.

При этом часть технических адресов мессенджера в системе пока сохраняется. В базе по-прежнему присутствуют домен whatsapp.net, используемый для служебных задач, а также короткий адрес wa.me, предназначенный для быстрых ссылок.

Ранее аналогичные изменения затронули и другие крупные платформы. Сообщается, что накануне из записей НСДИ исчез домен видеохостинга YouTube. Осенью 2024 года по схожему механизму через инструменты национальной доменной системы был ограничен доступ к сервисам Discord и Signal.

