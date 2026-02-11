Данные о раке и психике уходят в соцсеть: эксперты раскрыли схему скрытого сбора информации в TikTok

Популярная социальная сеть TikTok собирает конфиденциальные сведения о пользователях, даже если те не авторизованы в системе или вовсе не используют приложение. Об этом сообщает BBC.

Согласно результатам расследования, персональная информация перенаправляется на серверы платформы с веб-ресурсов, посвященных вопросам онкологии, репродуктивного здоровья и психологической помощи. Механизм скрытого сбора данных реализуется через специальные «пиксели отслеживания», которые сторонние компании размещают на своих страницах для анализа интересов аудитории и настройки таргетированной рекламы. При взаимодействии с таким сайтом информация о действиях человека автоматически уходит в распоряжение соцсети.

Официальные представители TikTok в ответ на претензии заявили, что ответственность за передачу данных лежит исключительно на владельцах сайтов, которые самостоятельно принимают решение об использовании маркетинговых инструментов платформы. Для минимизации рисков рекомендуется регулярно очищать личные сведения в настройках профиля. Однако полностью исключить сохранение данных в базах соцсети технически сложно, так как алгоритмы способны идентифицировать цифровой след устройства даже в анонимном режиме.

Ранее Еврокомиссия выдвинула требование к социальной сети TikTok о радикальном изменении интерфейса приложения.