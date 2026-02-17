Домик для крохи: новая техника в перинатальном центре помогает выходить детей от 500 граммов

В Санкт-Петербурге в Городском перинатальном центре № 1 появилось новейшее оборудование отечественного производства, которое дарит шанс на жизнь самым крошечным новорожденным. Для мам, чьи малыши родились раньше срока и весят всего 500-600 граммов, это означает главное: у врачей теперь есть еще больше возможностей помочь, выходить и «дорастить» ребенка до крепкого здоровья.

Как сообщили в Госкорпорации Ростех, холдинг «Швабе» поставил в медицинское учреждение 15 современных инкубаторов ИДН-03, предназначенных для выхаживания и интенсивной терапии новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов. Оборудование было разработано и произведено на Уральском оптико-механическом заводе в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».

Статс-секретарь Госкорпорации Ростех Сергей Цыб отметил, что обеспечение технологического суверенитета в сфере здравоохранения и производства медицинской техники — вопрос национальной безопасности, а предприятия корпорации выпускают около 250 зарегистрированных медицинских изделий, которые по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам.

Новые инкубаторы — это умные и бережные «кроватки», которые на несколько месяцев заменяют малышу мамину утробу. Директор по развитию проектов медицинского направления «Швабе» Валерия Тонкошкурова пояснила, что система позволяет отслеживать и задавать необходимые параметры температуры, концентрации кислорода и влажности воздуха, а конструкция аппаратов дает возможность проводить рентген, взвешивание и введение лекарств без необходимости перемещать и тревожить младенца. Жизненные показатели ребенка контролирует система мониторинга, подавая сигнал в случае необходимости.

В перинатальный центр также поступил транспортный инкубатор, который позволяет безопасно перевозить новорожденных и детей весом до шести килограммов в машинах скорой помощи или вертолетами санитарной авиации. Прибор автономен от внешних источников питания и надежно защищает маленьких пациентов от шума и вибрации.

Кроме того, поставленные фототерапевтические облучатели ОФН-03 позволяют успешно лечить желтуху у новорожденных без лекарств. Принцип работы прибора основан на воздействии световым потоком от сверхъярких светодиодов в спектральном лечебном диапазоне, что приводит к снижению в крови ребенка концентрации непрямого билирубина без теплового воздействия.

Это оборудование российского производства, а значит, оно будет доступно во многих роддомах и перинатальных центрах страны. Чем больше в наших больницах такой современной техники, тем выше шансы спасти и выходить каждого ребенка, даже самого маленького. Благодаря таким решениям врачи получают надежные инструменты для помощи, а родители — самое ценное: уверенность в завтрашнем дне своих детей.

