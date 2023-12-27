Роман Костомаров показал танец с супругой под песню из сериала «Слово пацана»

Олимпийский чемпион снова удивил поклонников, показав новое видео со своей женой Оксаной Домниной.

Несмотря на полученную инвалидность и протезы, Роман Костомаров не отказался от любимого дела и снова встал на коньки. Еще в ноябре 2023 года он делал неуверенные попытки возродить навыки, однако уже в декабре поклонники увидели прогресс. Движения спортсмена стали более уверенные, он начал чаще улыбаться и, кажется, принял свое новое тело.

Фигурист опубликовал в личном блоге новое видео, где пританцовывает с Домниной под хит «Седая ночь» группы «Ласковый май». Известно, что песня звучала в нашумевшем сериале «Слово пацана: кровь на асфальте», сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

«Идем в ногу со временем с моей роднулей», — подписал ролик Костомаров.

Известно, что именно Домнина на протяжении всей трагедии со здоровьем фигуриста была рядом и поддерживала мужа. Это особенно оценили поклонники, которые переживали за кумира.

Ранее Навка рассказала личную драму, которая произошла с ней, Костомаровым и Авербухом.