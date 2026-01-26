Домодедово и Жуковский перешли на особый режим из-за непогоды

Аэропорты Домодедово и Жуковский заранее приняли дополнительные меры в связи с прогнозируемым сильным снегопадом, который должен начаться в ночь на 27 января. Об этом РИА Новости сообщили представители воздушных гаваней.

Ранее в столичном управлении МЧС предупредили, что с полуночи 27 января до полудня 29 января в Москве ожидаются интенсивные осадки, метель и гололедица.

В Домодедово наземные и перронные службы переведены на усиленный режим. В аэропорту увеличили контроль за состоянием аэродрома, а также провели дополнительную проверку спецтехники. Сообщается, что сформирован запас противогололедных материалов, рассчитанный почти на две недели непрерывной работы. Для уборки снега и обработки воздушных судов задействованы десятки единиц специализированной техники.

В аэропорту Жуковский также заявили о готовности к работе в сложных метеоусловиях. Наземные службы переведены в режим повышенной готовности, персонал проинструктирован, а наличие реагентов и расходных материалов подтверждено. Руководство аэропорта рассчитывает, что принятые меры позволят минимизировать возможное влияние непогоды на расписание рейсов и сохранить высокий уровень безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в Москве объявили«оранжевый» уровень опасности из-за мощного циклона.