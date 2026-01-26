Грядет снежный апокалипсис: в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за мощного циклона

Мощный снежный циклон обрушится на Москву и область в ближайшие часы. Метеорологи предупреждают о трех днях непогоды с сильным ветром и объявили «оранжевый» уровень опасности, пишет телеграм-канал SHOT.

Ухудшение погодных условий уже заставило Росавиацию выпустить предупреждение для авиакомпаний и аэропортов. Высока вероятность серьезных корректировок в расписании полетов, включая задержки и отмены как вылетающих, так и прибывающих рейсов. Сильный снегопад в сочетании с порывистым ветром не только создаст проблемы для транспортной инфраструктуры, но и может привести к образованию снежных заносов, обрывам линий электропередач и осложнениям в работе городских служб.

Жителям столичного региона рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными на дорогах и тротуарах, а также следить за официальными объявлениями аэропортов и авиаперевозчиков. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные последствия разгула стихии.

Ранее сообщалось о том, что жители Москвы могут обратиться в УК и МОЭК для повышения температуры в батареях.