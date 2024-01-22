Поклонники узнали дату возможной свадьбы Киркорова и молодого продюсера Тур

После развода с Аллой Пугачевой сердце Филиппа Киркорова, кажется, было покорить невозможно. Звезду не замечали за новыми романами, он не связывал себя обязательствами, а посвящал время только детям и карьере. Однако последние самые яркие мероприятия король поп-эстрады провел рядом с 41-летней Татьяной Тур. Это не осталось незамеченным.

Одна из самых влиятельных женщин-продюсеров России даже сопровождала Киркорова на скандальной вечеринке Ивлеевой. В своем блоге она ответила поклонникам, что собирается замуж в 2024 году.

Звездные обозреватели полагают, что если Киркоров и Тур действительно вместе, то их свадьба станет одним из главных светских событий в году. Однако сами звезды не комментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что королеву марафонов Елену Блиновскую отправили в СИЗО.