Поклонники узнали дату возможной свадьбы Киркорова и молодого продюсера Тур
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Глава российских продюсерских центров Татьяна Тур ответила, когда выйдет замуж. Издание «Утро.ру» сообщает, что влиятельная фигура шоу-бизнеса может оказаться женой 56-летнего Филиппа Киркорова.
После развода с Аллой Пугачевой сердце Филиппа Киркорова, кажется, было покорить невозможно. Звезду не замечали за новыми романами, он не связывал себя обязательствами, а посвящал время только детям и карьере. Однако последние самые яркие мероприятия король поп-эстрады провел рядом с 41-летней Татьяной Тур. Это не осталось незамеченным.
Одна из самых влиятельных женщин-продюсеров России даже сопровождала Киркорова на скандальной вечеринке Ивлеевой. В своем блоге она ответила поклонникам, что собирается замуж в 2024 году.
Звездные обозреватели полагают, что если Киркоров и Тур действительно вместе, то их свадьба станет одним из главных светских событий в году. Однако сами звезды не комментировали эту информацию.
Ранее сообщалось, что королеву марафонов Елену Блиновскую отправили в СИЗО.