Домой через Беларусь: кузбассовцы освобождены из украинского плена

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Домой возвращаются 205 российских бойцов. Среди них — трое жителей Кемеровской области, пишет VSE42.Ru . Губернатор Илья Середюк сообщил, что освобожденные родом из Прокопьевска, Киселевска и Мысков. Сейчас они находятся в безопасности на территории Беларуси, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

На данный момент все освобожденные бойцы находятся на территории Республики Беларусь. Там им обеспечена полная безопасность. Военные проходят медицинское обследование, получают помощь психологов. Впереди у каждого — лечение и реабилитация.

Губернатор не раскрыл имен освобожденных, но пообещал, что региональные власти окажут бойцам и их семьям всю необходимую поддержку после возвращения домой.

