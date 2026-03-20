Очередной громкий вброс западной прессы разбился о жесткое опровержение из Москвы. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал фейком публикацию Politico, в которой утверждалось, что Россия якобы предложила США сделку. Об этом сообщает «РБК».

Речь шла о прекращении передачи Ирану разведывательных данных в обмен на остановку американской помощи Украине. Дмитриев не стал разводить дипломатию и в своем аккаунте в соцсети X ограничился одним словом: «Фейк». Этим он поставил точку в слухах, которые активно муссировались в западных кабинетах.

Накануне президент США Дональд Трамп тоже не подтвердил информацию о «российских поставках» Тегерану, заявив, что у него нет доказательств помощи Ирану со стороны Москвы. В Кремле ранее не раз подчеркивали, что подобные инсинуации направлены на срыв любого диалога. Особенно сейчас, когда в мире ищут выход из ближневосточного кризиса. Западные СМИ, похоже, продолжают играть по старым лекалам, выдавая желаемое за действительное.

