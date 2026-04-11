Домой после плена: самолет с десятками военнослужащих ВС РФ приземлился в Подмосковье

В одном из аэропортов Московской области приземлился борт с российскими военнослужащими, которых удалось вызволить с территории, подконтрольной киевскому режиму. Об этом передает корреспондент РИА Новости .

По данным Минобороны РФ, 11 апреля состоялся обмен военнопленными. На родину вернулись 175 российских бойцов. Взамен украинской стороне передали такое же количество военнослужащих ВСУ. Кроме того, из плена освободили семерых жителей Курской области — гражданских лиц, которых Киев удерживал незаконно.

Перед тем как отправиться в Россию, освобожденные провели некоторое время на территории Белоруссии. Там им оказали необходимую психологическую и медицинскую поддержку. После прибытия в Россию все военнослужащие будут направлены на лечение и реабилитацию в военные госпитали и другие медицинские учреждения Минобороны.

В российском военном ведомстве также отметили, что посредническую роль в процессе возвращения российских военнослужащих из плена сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

