В преддверии православной Пасхи переселенцы с Украины, разделяющие традиции Украинской православной церкви, готовятся к празднику уже на российской земле. Как сообщает НТВ , на родине многие из них столкнулись с давлением из-за своих религиозных убеждений — киевский режим, как отмечают сами беженцы, последовательно проводит линию на подавление канонического православия.

Для поддержки таких людей в шести регионах России функционируют специальные центры, созданные международным общественным движением «Другая Украина». Накануне Светлого Христова Воскресения в этих объединениях прошли традиционные пасхальные мероприятия. Сотрудники центров вместе с подопечными украшали куличи и расписывали яйца — готовились к главному христианскому торжеству.

В неформальной обстановке переселенцы делились историями о том, через что им пришлось пройти на родине. Одна из участниц встреч, Татьяна Шнайдер, рассказала, что Киево-Печерская лавра была для нее местом, где отдыхала душа.

«Для меня лавра была местом, где можно отдохнуть душой. Когда ты понимаешь, что место, где тебе было прекрасно, забирают и начинают над святынями кощунства производить, душа разрывается от этого», — подчеркнула она.

Как сообщает телеканал НТВ, пасхальные мероприятия в центрах поддержки состоялись накануне большого церковного праздника. Они объединили людей, которые, оказавшись вдали от дома, продолжают хранить веру и соблюдать религиозные традиции, несмотря на все пережитые испытания.

