ДОМ.РФ и Самолет договорились о сотрудничестве по развитию сервисов для недвижимости

«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и один из крупнейших застройщиков России — группа «Самолет» — договорились о сотрудничестве, которое позволит им совместно развивать цифровые сервисы в жилищной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

В рамках сотрудничества на маркетплейсе недвижимости наш. дом.рф были размещены предложения квартир от девелопера. Это позволит россиянам воспользоваться новым каналом для поиска жилья. Там можно оставлять заявку на бронирование квартиры и отслеживать ее статус, видеть актуальные данные о новых предложениях и не только.

«Такой формат публикаций помогает поддерживать высокий уровень доверия со стороны потенциальных покупателей, так как с помощью маркетплейса наш. дом.рф граждане могут выбрать и забронировать недвижимость напрямую от застройщика и быть уверенными в актуальности и чистоте представляемых сведений», — отметил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Digital-директор группы «Самолет» Дмитрий Форман добавил, что платформа предоставляет доступ к «актуальной и проверенной информации, что способствует доверию покупателей и повышению продаж».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.