«Дом.РФ» выставил на торги СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге

Бывший следственный изолятор «Кресты», который находится в Санкт-Петербурге, был выставлен на торги. Об этом на своем сайте сообщила компания «Дом.РФ».

Общий комплекс бывшего петербургского СИЗО «Кресты» был выставлен на аукцион. В состав лота включили не только здания и сооружения общей площадью более чем в 41 тыс. кв. м. Вместе с ним идет земля в количестве 3,9 гектаров. Часть построек имеет статус объектов культурного наследия. После проведения серьезной реставрации на этом месте можно построить крупный многофункциональный центр.

Стоимость лота начинается от 1,052 млрд руб. Все заявки на участие в торгах будут принимать до 17 февраля следующего года. Через четыре дня после завершения сбора заявок пройдет сам аукцион.

Ранее пресса рассказала о жизни тех, кто содержится в Можайской колонии для несовершеннолетних. Во всей России только два подобных заведения, где отбывают наказание девушки. В Подмосковье содержится 36 подростков, чьи условия нахождения в колонии выглядят лагерем отдыха по сравнению с СИЗО, где они до этого содержались.