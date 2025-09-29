Дональд Трамп пообещал ввести 100%-й тариф на зарубежные фильмы в защиту американского кинобизнеса

Дональд Трамп объявил о радикальной мере — введении стопроцентного тарифа на все фильмы, произведенные за пределами Соединенных Штатов. Американский президент заявил, что мировой кинобизнес был «украден» у США другими странами.

Американский кинематограф может столкнуться с кардинальными переменами. Действующий президент США Дональд Трамп в своем обращении на личной странице в соцсетях пообещал ввести стопроцентную пошлину на всю кинопродукцию, снятую за рубежом. По его словам, другие страны отобрали у Штатов кинобизнес с легкостью, сравнимой с кражей конфеты у ребенка.

Особенно сильно от этой ситуации, по версии Трампа, пострадала Калифорния. Президент напрямую обвинил губернатора штата в слабости и некомпетентности, приведших к таким последствиям. Стопроцентный тариф представлен как решение давней и системной проблемы, подрывающей позиции американского кинематографа.

Такая мера способна вызвать масштабные изменения на мировом кинорынке. Введение пошлины удорожит прокат зарубежных фильмов на территории США, потенциально ограничивая доступ американских зрителей к иностранному контенту.

