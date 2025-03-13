Дональд Трамп пошутил насчет носков своего вице-президента Вэнса

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином отпустил шуточку насчет носков своего заместителя Джей Ди Вэнса. Об этом сообщило РИА Новости.

Трамп принял ирландского премьер-министра в Белом доме. В ходе встречи он отметил, что вице-президент США Вэнс носит носки с изображением клевера, который является символом Ирландии.

«Мне нравятся его носки. Я пытался сосредоточиться, но я под впечатлением», — указал он.

Ранее Трамп заявил о том, что предложение объявить перемирие на Украине может быть выгодным для России. Он добавил, что при этом существуют определенные риски. В то же время глава американского государства не стал делать прогнозов относительно возможности достижения соглашения о прекращении огня с РФ.