Дональда Трампа-младшего заподозрили в незаконной охоте на редких уток в Италии

В декабре 2024 года сын президента США Дональд Трамп-младший посетил Италию, где принял участие в охоте на побережье Адриатического моря.

Недавно на американском сайте об охоте опубликовали репортаж из поездки группы американцев, где Трамп-младший стреляет в утку, после чего показывает добычу.

Представитель партии «Зеленая охота» заявил, что наследник главы США стрелял в огари (очень редкий для Европы род уток с характерным оранжево-коричневым оперением). Эти утки находятся под защитой на территории Европы, а за охоту на них предусмотрена уголовная ответственность.

Огари обитают на охраняемой природной территории под Венецией, и иностранцам здесь запрещено охотиться. Об этом со ссылкой на заявление члена регионального совета области Венето Андреа Дзанони сообщает газета Corriere della Sera.

Дзанони подготовила иск в прокуратуру.

«Мы обращаемся с вопросом к министру окружающей среды с просьбой объяснить, что произошло, учитывая, что убийство охраняемых видов является преступлением, а также то, правда ли, что среди участников был Дональд Трамп-младший, сын президента США», — заявила депутат от фракции «Альянс зеленых и левых» Луана Дзанелла.

Ранее сообщалось о том, что Трамп планирует оставить на усмотрение Конгресса США расследование против Байдена.