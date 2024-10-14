Дональда Трампа предупредили об угрозе нового покушения

Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с RT предположил, что на кандидата в президенты США Дональда Трампа могут совершить новое покушение или даже серию нападений с применением дронов.

Прошлое покушение на Трампа привело ко множеству перемен в охране. Ее снабдили большим количеством агентов, которые стали особенно пристально проверять людей на мероприятиях и даже использовать дроны. Вдобавок, у Трампа появилось защитное стекло и поступиться к нему действительно сложно.

Однако американист считает, что у Трампа полно недоброжелателей, и среди них есть психически неуравновешенные. Не исключено, что прямо в его непосредственном окружении.

«Он попросил уже и военную охрану, и бронемашины, и средства ПВО, потому что мы отлично понимаем, что могут быть задействованы и дроны, и как от них защищаться, например, той же секретной службе, никто не знает, потому что просто так отстреливать дроны в воздухе будет довольно сложно и проблематично», — заключил американист.

Напомним, покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года. Мужчина стрелял с высотки рядом с местом проведения митинга в Батлере. Одна из пуль прошла в миллиметрах от головы Трампа, но задела ухо.

Ранее сообщалось, что ФБР не считает покушением на Трампа инцидент вблизи места его выступления.