NYP: ФБР не считает покушением на Трампа инцидент вблизи места его выступления

Федеральное бюро расследований (ФБР) не считает, что инцидент, произошедший у места выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа, является покушением, сообщила газета New York Post (NYP).

Ранее издание Southern California News Group сообщило, что на митинг Трампа в Калифорнии попытался проникнуть вооруженный мужчина с поддельными пропусками. Охрана на контрольно-пропускном пункте (КПП) заметила это и не впустила гражданина.

Собеседники NYP подчеркнули, что жизнь Трампа была в безопасности, поэтому покушением этот случай назвать нельзя.

По данным агентства The Press-Enterprise, мужчиной, который пытался пронести пистолет на митинг в поддержку Трампа, оказался 49-летний житель Невады Вем Миллер. Сам мужчина был шокирован арестом. Сотрудникам полиции он объяснил, что не знал о разнице в законах об оружии в двух штатах. Миллер отметил, что хотел посетить мероприятие, так как является сторонником Трампа.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что новая война может начаться в ближайшие месяцы.