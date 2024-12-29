Донер-кебаб стал причиной охлаждения отношений между Германией и Турцией

Отношения между Германией и Турцией произошли на фоне споров о правильной рецептуре приготовления донер-кебаба. Такое сообщение появилось у Telegraph.

Турецкие власти подали в Евросоюз заявку на регистрацию на европейской территории своей версии приготовления донер-кебаба. По ней это блюдо должно готовиться строго из определенного мяса с соблюдением ряда условий. Это может дать кебабу защиту, аналогичную той, которую имеют французское шампанское либо итальянская пицца. В том случае, если заявка будет удовлетворена, то в Европе кебаб придется готовить по указанной рецептуре, либо менять название для уже привычных блюд. Это совершенно не устраивает Германию.

«Планы Анкары вызвали бурю негодования в Германии, где ежегодно продается более миллиарда донеров», — указали журналисты.

Пока ожидается, что две страны самостоятельно примут соглашение по этому блюду. Если это окажется для них невозможно, то в дело вмешается Еврокомиссия и примет сторону одного из государств.

Ранее сообщалось о трагедии в Турции. Там произошел взрыв на предприятии, которое выпускало взрывчатку. Из-за этого погибло 12 человек. Местные власти уже исключили диверсию в качестве причины инцидента.