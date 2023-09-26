«Повезло, что земля мягкая»: ВСУ обстреляли российских солдат, которые шли за ранеными

Работа на фронте трудна и сопряжена со множеством неудобств. Иногда бойцы оказываются даже без еды и воды — но все равно находят тысячу причин продолжать сражаться. Благодаря солдатской смекалке и взаимовыручке Российская армия движется вперед.

Боец по прозвищу Стук служит в инженерно-саперной роте. В начале лета наш собеседник вместе с сослуживцами стоял на позициях, где еды и воды не было.

«Мы ходили в соседнее село за продовольствием, а первые трое суток вообще не ели и не пили. Не предусмотрели, когда нас туда доставляли. Нас высадили, и около 10–12 км мы шли до точки своими ногами. Потом уже доставили провизию, а воду набирали мы в питомнике неподалеку», — говорит боец журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Потом украинцы при помощи дронов раскрыли позиции российских военных. Первые дни ВСУ лишь наблюдали за маршрутами передвижения военных, а под конец уже ждали и обстреливали из минометов.

«Мне запомнился случай, когда мы с ребятами выносили раненых. Позиция наша находилась недалеко от поля, а с другой его стороны и ждали эвакуации «трехсотые». Поле было отлично простреливаемое, и мы называли его «поле чудес». ВСУ лишь ждали, когда мы будем выносить своих, чтобы открыть огонь», — замечает Стук.

Тогда командир приказал пятерым бойцам провести разведку боем. Среди них оказался и Стук.

«Прошли где-то 600 метров и попали под минометный обстрел. Две минуты отчаянно свистело в ушах. Вдруг я близко увидел вспышку слева, метрах в десяти. Повезло, что земля мягкая, мина легла хорошо. Но мой товарищ был ближе к месту падения. Подбежал, вижу, что живой, и только потом заметил, что у меня у самого в спине осколок», — делится солдат.

Разведчики побежали обратно, да так быстро, что ВСУ не успевали за ними докидывать мины. Эта вылазка оказалось полезной. Благодаря ей россияне выяснили расположение вражеского миномета. Спустя пару минут командир скорректировал координаты, а по минометной позиции ВСУ ударили наши «Грады». После этого раненых спокойно эвакуировали.

Ранее радист рассказал о самом страшном случае на передовой.