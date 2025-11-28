Допился: пьяная драка в Петербурге привела к отставке вице-губернатора Вологодской области

Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев ушел с занимаемой должности по собственному желанию. Пресс-служба главы региона подтвердила факт отставки и сообщила, что в ближайшее время будут предоставлены разъяснения по ситуации, передает RTVI .

Агентство «Вологда регион» отметило, что причиной ухода стала пенсия, и губернатор Георгий Филимонов принял заявление чиновника. В конце октября СМИ сообщили о задержании Иноземцева в Санкт-Петербурге в связи с дракой в лобби-баре отеля на Биржевой линии. По данным «Фонтанки», всего в конфликте участвовали три человека. Для прекращения потасовки были вызваны полиция и Росгвардия, после чего участников доставили в отделение для оформления протоколов о мелком хулиганстве.

Иноземцев получил травмы и был госпитализирован в Покровскую больницу. Отмечалось, что конфликт произошел с участием 45-летнего псковского предпринимателя Александра Марского и еще одного жителя Санкт-Петербурга. Событие началось с разногласий между чиновником и постояльцем отеля рано утром, которые переросли в драку.

Ранее сообщалось, что звезда «Сумерек» Джастин Чон подрался с незнакомцем в Петербурге.