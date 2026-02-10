Доплатить или заплатить штраф: работодателям напомнили о цене забытой премии

Юрист Ирина Шестерякова, профессор Университета имени О. Е. Кутафина, предупредила российские компании о существенных финансовых рисках, связанных с задержкой или невыплатой премий сотрудникам. Об этом пишет КП.

По ее словам, такие действия трактуются как невыплата заработной платы в установленный срок, что влечет за собой административную ответственность. Работодателю грозит штраф до 50 тысяч рублей за каждое нарушение. Премии, прописанные в трудовых или коллективных договорах, локальных актах, являются частью системы оплаты труда, а не добровольным поощрением.

Их обязательность подтверждается судебной практикой. На этом фоне стали известны и наиболее доходные отрасли: например, в сфере добычи металлических руд ежемесячный доход специалистов может превышать 200 тысяч рублей, что делает вопросы законности выплат для таких работников особенно актуальными.

