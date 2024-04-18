Дополнительную землю передали в Подмосковье для строительства новой автотрассы

В Подмосковье из федеральной в областную собственность для строительства сети автомобильных дорог «Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный» передали три земельных участка общей площадью 0,65 га. Работы провели во взаимодействии Министерства имущественных отношений Московской области с ТУ Росимущества.

«Строительство автотрассы, которое ведется по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», — в активной фазе. Всего в течение двух лет из федеральной собственности в областную для реализации данного проекта мы приняли на баланс в общей сложности более 170 земельных участков площадью свыше 220 га», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Протяженность новой трассы составит 45 километров. На дороге будет от четырех до шести полос, она позволит местным жителям сократить путь до Москвы в 2,5 раза. Реализацию проекта проводят в рамках концессии между Правительством Московской области и ООО «Лыткаринская платная дорога».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.