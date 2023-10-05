«Дополнительные проблемы»: выяснилось, что будет в случае принятия закона о единой форме для школьников

В Госдуме начался сбор отзывов на законопроект, который разрешит родителям вводить школьную форму, сообщает Раньше всех. Ну почти . В настоящее время школа сама решает, как должен выглядеть ученик.

Семейный и детский психолог Наталья Наумова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как эта инициатива может отразиться на жизни учеников и их родителей. По ее мнению, отцы и матери не должны иметь право принимать такие решения.

«Вообще очень важно, чтобы в целом не родители принимали решение о наличии или отсутствии школьной формы, а образовательная организация. Нельзя допускать, чтобы в одном классе была введена форма, а в другом нет. Это даст только лишь дополнительные проблемы и конфликтные ситуации внутри организации», — заявила Наумова.

Психолог подчеркнула, что решение о том, вводить школьную форму или нет, должно приниматься для всей общеобразовательной организации.

«Как минимум стоит ввести общий деловой стиль и какую-то цветовую гамму. Например, темно-синий костюм, то есть пиджак, юбку или брюки в зависимости от пола. В таком случае каждый может сам выбрать себе и по цене, по качеству, и по фасону», — пояснила эксперт.

Это лучше, чем если в одном классе выбрать четкий строгий стиль и закупать одежду у одного производителя, считает Наумова.

«Фасон, например, может не подойти, тут уже начнутся проблемы. Ребенок переживает, что в этой одежде неуютно, неудобно, некомфортно. Поэтому все-таки от строгой формы одежды стоит отказаться, но сделать единый стиль и единую цветовую гамму», — добавила собеседница издания.

По ее словам, отсутствие школьной формы несет такой же вред, как и самые строгие правила.

«Если дети совсем без формы и дресс–кода будут приходить в школу, то им будет сложно сконцентрироваться на учебном процессе, да и преподавателя это отвлекает. Детям важно концентрироваться на учебе, а не на своих луках», — заключила собеседница издания.

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