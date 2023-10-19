Дополнительные субсидии выделили Московской области на льготное краткосрочное кредитование

Подмосковью дополнительно получило 124 млн рублей субсидий банкам на льготное краткосрочное кредитование. Об этом в интервью Интерфакс сообщил курирующий областной Минсельхозпрод зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

«Это позволит организациям АПК региона в текущем году дополнительно привлечь около 3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов», — отметил Филимонов.

Кроме того, в этом году Минсельхозпрод Подмосковья предоставит аграриям 5,1 млрд рублей по всем видам субсидий. Сейчас на эти цели направили более 3,8 млрд рублей, это примерно 76% от плана. Также уже удалось привлечь льготные краткосрочные кредиты на 4,5 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.