Владельцы современных автомобилей сталкиваются с проблемой блокировки электронных систем после отсоединения аккумуляторной батареи. На машинах прошлых поколений эта процедура приводила лишь к сбою часов или бортового компьютера, пишет « За рулем ».

В новых автомобилях отключение АКБ бортовой сетью зачастую расценивается как несанкционированное вмешательство. Это вызывает сброс оперативных настроек, требующих последующего восстановления.

Наиболее серьезные сложности, включая полную блокировку систем, характерны для премиальных моделей различных марок. Для разблокировки в таких случаях может потребоваться подключение к серверам производителя на официальном сервисе, что для некоторых автомобилей стало недоступно. Альтернативой остается обращение к специалистам по автомобильной электронике.

Для минимизации рисков при замене батареи эксперты рекомендуют использовать внешний источник питания, подключенный к бортовой сети до отключения штатного аккумулятора. Также советуется изучать опыт владельцев конкретных моделей на тематических ресурсах.

