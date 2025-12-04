Дорога-ловушка в Тюмени: провалившийся асфальт из-за теплотрассы поглотил автомобиль

В Тюмени произошла авария на инженерных сетях, которая привела к серьезным последствиям, пишет URA RU.

На ул. Первомайской из-за порыва теплотрассы провалился асфальт, а в образовавшуюся яму провалился легковой автомобиль Daewoo Matiz. Кроме того, в результате аварии без отопления остались жители нескольких близлежащих домов.

Это не первая подобная авария в городе за последнее время. Ранее из-за чрезвычайного происшествия (ЧП) на инженерных сетях, случившегося 30 ноября, без теплоснабжения остались 87 жилых домов.

Ранее сообщалось, что жители Владивостока обвинили городскую администрацию в полном бездействии из-за критического уровня инфраструктуры. Владивостокцы считают, что повлиять на бездействие чиновников может обращение к президенту.