Дорога-ловушка в Тюмени: провалившийся асфальт из-за теплотрассы поглотил автомобиль

В Тюмени из-за порыва теплотрассы провалился асфальт вместе с автомобилем
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Тюмени произошла авария на инженерных сетях, которая привела к серьезным последствиям, пишет URA RU.
На ул. Первомайской из-за порыва теплотрассы провалился асфальт, а в образовавшуюся яму провалился легковой автомобиль Daewoo Matiz. Кроме того, в результате аварии без отопления остались жители нескольких близлежащих домов.
Это не первая подобная авария в городе за последнее время. Ранее из-за чрезвычайного происшествия (ЧП) на инженерных сетях, случившегося 30 ноября, без теплоснабжения остались 87 жилых домов.
Ранее сообщалось, что жители Владивостока обвинили городскую администрацию в полном бездействии из-за критического уровня инфраструктуры. Владивостокцы считают, что повлиять на бездействие чиновников может обращение к президенту.