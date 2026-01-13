Дорога мечты или роскошь: кому доступен проезд по самой современной трассе России

Скоростная платная автомагистраль М-11 «Нева», полностью открытая в 2026 году, соединяет Москву и Санкт-Петербург. Протяженность трассы составляет 684 км. Движение по магистрали исключает светофоры, разрешенная скорость варьируется от 110 до 130 км/ч, что сокращает время поездки между городами примерно на 30–50 минут, сообщает carexpo.

Тарифы на проезд по трассе для транспортных средств первой категории (легковые автомобили) дифференцированы и зависят от дня недели. Например, стоимость проезда от Москвы до Зеленограда составляет от ₽575 в будние дни до ₽775 в выходные. Проезд по участку Москва — Солнечногорск оценивается в ₽950 в будни и до ₽1 295 в выходные. Цена проезда в обратном направлении (например, из Солнечногорска в Москву) составляет от ₽1 020 до ₽1 280.

На трассе, в частности на Северном обходе Твери, строятся многофункциональные зоны сервиса, предлагающие заправку, питание и отдых.

