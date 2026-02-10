Дорога жизни под вопросом: кто заплатит за перевозку тяжелобольных между регионами

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил с инициативой по сближению паллиативной медицинской помощи и системы долговременного ухода. Об этом пишут Ведомости .

Ключевое предложение — создание единого федерального регистра пациентов, которые одновременно нуждаются в обеих формах поддержки. Этот шаг призван устранить существующий разрыв между двумя службами, поскольку, по данным экспертов, более половины нуждающихся в долговременном уходе также требуют паллиативной помощи.

Параллельно в СПЧ предлагают кардинально пересмотреть законодательное определение паллиативной помощи в России, приблизив его к формулировкам Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ определяет такую помощь как улучшение качества жизни пациентов с угрожающими жизни заболеваниями и их семей, что гораздо шире действующей в РФ трактовки, привязанной исключительно к «неизлечимости». Текущий подход, по мнению правозащитников, необоснованно ограничивает доступ к помощи для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые патологии или дегенеративные расстройства нервной системы.

Для реализации изменений предлагается ряд системных мер. Среди них — создание отдельной врачебной специальности «паллиативная медицинская помощь», учреждение национального научно-исследовательского центра и решение проблемы финансирования межрегиональных перевозок тяжелобольных. Последнее особенно актуально, так как сейчас такие перевозки часто ложатся финансовым бременем на семьи пациентов. Эксперты отмечают, что выделяемого на паллиативную помощь финансирования — 9,9 млрд рублей в 2023 году — недостаточно для покрытия реальных потребностей более 1,6 миллиона нуждающихся россиян.

