Дорогая привычка: почему автомеханик советует раз и навсегда забыть о поднятых дворниках

С приходом устойчивых морозов в Московский регион автолюбители вновь начали применять популярный, но спорный лайфхак — оставлять дворники в вертикальном положении на время парковки. Однако автомеханик из Балашихи Алексей Звонцов в беседе с REGIONS предупреждает: эта привычка, призванная защитить, на деле чаще приводит к обратному эффекту и может спровоцировать серьезные поломки.

Водители, поднимающие дворники, обычно руководствуются тремя причинами: сохранить резиновые накладки от разрыва при отрывании от примерзшего стекла, уберечь механизм привода от перегрузки и предотвратить появление царапин на лобовом стекле.

Звонцов признает логику этих опасений, но указывает на скрытую угрозу: частое вертикальное положение приводит к быстрому износу и растяжению возвратной пружины в держателе щетки.

«Растянутая пружина — это почти всегда плохо прилегающие дворники и разводы на стекле. Лучше попытаться аккуратно отсоединить от стекла примерзший элемент, а для этого перед выездом включить на 5-10 минут печку», — рекомендует Звонцов.

Вместо этого автомеханик предлагает более эффективный и безопасный алгоритм действий. Перед выездом стоит включить печку на максимальный обдув лобового стекла на 5-10 минут. После этого резиновая часть щетки, как правило, легко отходит от оттаявшего стекла, и ее можно аккуратно отделить вручную, не включая привод стеклоочистителей.

Ключевой вывод специалиста: дворники — это расходный материал, и их замена несравнимо проще и дешевле, чем ремонт изношенного механизма подъема в автосервисе. Этот практический совет не только экономит время и деньги, но и спасает автовладельцев от порочного круга: пытаясь уберечь щетки от мороза, они незаметно губят более сложные и дорогие узлы своего автомобиля.

