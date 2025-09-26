Дорогая сессия: студента колледжа осудят за взятку почти на 40 тыс. рублей

Студент из Нового Уренгоя предстанет перед судом по обвинению в даче взятки заведующей заочным отделением одного из колледжей Волгоградской области. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

По данным следствия, в период с мая 2024 года по январь 2025 года молодой человек систематически переводил денежные средства на личный банковский счет сотрудницы образовательного учреждения. Общая сумма незаконных выплат, которые, по версии следствия, были платой за учебные услуги, составила 38 900 рублей.

СК по северному региону завершил расследование и собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело в отношении студента направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Также следователи из волгоградского СК проверят завотделением колледжа и ее деятельность в рамках отдельного производства.

