Дороги Подмосковья подготовили к началу учебного года

В Подмосковье завершилась подготовка дорожной сети к началу учебного года, работы проходили рядом с образовательными учреждениями. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мы обследовали и привели в норматив более 1,7 тысячи переходов на региональных и муниципальных дорогах вблизи образовательных учреждений — они соответствуют нормам безопасности, здесь есть разметка, искусственные неровности, ограждения и соответствующее снижение скоростного режима для комфортного и безопасного передвижения учащихся», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, специалисты Мосавтодора также провели ремонт 64 региональных дорог, ведущих к образовательным учреждениям. Помимо этого, они восстановили разметку около 680 пешеходных переходов, заменили более 280 знаков, установили свыше 60 светофоров и не только. В преддверии учебного года дорожники также восстанавливают остановочные пункты и павильоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.