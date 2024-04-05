Дороги, ведущие к достопримечательностям, отремонтируют в Подмосковье

В 2024 году в Подмосковье отремонтируют пять дорог, следующих до достопримечательностей региона, работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Рузе проведут ремонт дороги на улице Солнцева, по которой можно доехать до парка «Городок» и музеев, в Истре — участка от Волоколамского шоссе до деревни Никулино, который проходит рядом с Новоиерусалимским монастырем. В Зарайске работы затронут улицу Первомайская, которая ведет к Зарайскому Кремлю, в Раменском отремонтируют улицу Народное имение, где расположены большой лесопарк, озеро Борисоглебское, парк культуры и отдыха, а также усадьба. Кроме того, в Сергиевом Посаде отремонтируют Новоугличское шоссе, ведущее до Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Пафнутьевского сада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.