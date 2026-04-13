Дорогое «да» в Подмосковье: на витринах нашли помолвочные кольца за 20 млн рублей

Сколько стоит обещание жениться в Подмосковье? Ценники на помолвочные кольца в регионе разбегаются от бюджетных тысяч до десятков миллионов рублей, выяснил REGIONS . При этом исследование сети Sunlight показывает: половина россиянок грезит об украшении дороже миллиона, а 25% и вовсе готовы сказать «да» без любви, если кольцо достаточно дорогое. Но реальные траты женихов из области выглядят скромнее.

В можайской сети «Золотое Подмосковье» отталкиваются от веса драгметалла. Грамм золота сейчас тянет на 9,6-10,9 тысячи рублей. Типичное кольцо для помолвки весит 2,5-3 грамма, поэтому базовый ценник без крупных камней получается в районе 25-35 тысяч. Варианты с бриллиантами подбираются к сотне тысяч. Модели дороже 200 тысяч здесь штучный товар — их или везут под заказ, или оценивают исключительно по характеристикам камня.

В салонах «Аура» тоже подтверждают: психологический рубеж для большинства покупателей пролегает в районе 100 тысяч рублей. Самый дорогой экземпляр в линейке сейчас стоит 101 тысячу. Это золотое изделие 585 пробы с одним бриллиантом чуть больше четверти карата. Весь остальной ассортимент дешевле. Получается, что для подмосковного клиента «дорого» — это около ста тысяч, а миллионные цифры остаются уделом глянцевых опросов и рекламных кампаний.

Противоположный полюс представляет «Бронницкий ювелир». Там нашли желающих выставить на продажу кольцо из белого золота с россыпью бриллиантов за 20 миллионов рублей. Сердце украшения — камень весом около 4 карат высшей чистоты в окружении более мелких собратьев. Изделие хранится на складе, но по первому требованию его готовы доставить в любую точку продаж сети. Это уже не витринная модель, а произведение для штучных клиентов.

Соцопросы рисуют красивую картинку, но реальность вносит коррективы. Те же исследования показывают: только 23% мужчин могут позволить себе бюджет, о котором мечтают их избранницы. Остальным приходится брать кредиты или просить помощи у родных. Подмосковные салоны учитывают оба сценария. На одних витринах — скромные кольца за 30-40 тысяч для практичных женихов. На других — экземпляры за десятки миллионов для тех, кто готов доказывать серьезность намерений не только чувствами, но и кошельком.

