«Дорогой и неэффективный» авианосец «Адмирал Кузнецов» могут разрезать на металлолом

В российском Минобороны всерьез обсуждают вариант, при котором не будут возобновлять работы по восстановлению авианосца «Адмирал Кузнецов». На данный момент работы по его модернизации и ремонту приостановлены, пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

Специалисты, с которыми пообщалось издание, считают, что отказ от ремонта крейсера — это правильное решение. Они объясняют это тем, что авианосцы в их традиционном виде не нужны российскому флоту из-за их высокой стоимости и низкой эффективности.

В интервью представителям СМИ бывший командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Сергей Авакянц высказал мнение, что в будущем ключевую роль будут играть беспилотные летательные аппараты и роботизированные системы.

"Это очень дорогое и неэффективное морское оружие. А "Адмирал Кузнецов", если будет принято решение не продолжать ремонт, остается только взять, разрезать на металлолом и утилизировать", – уточнил собеседник издания.

В то же время, несмотря на прогресс в области беспилотных технологий, в длительных экспедициях по-прежнему необходимо использовать авиационную поддержку.

Также, ряд государств, в том числе Индия и Китай, активно строят авианосцы. Это говорит о том, что такие корабли необходимы в составе военно-морских сил, напомнил военный специалист, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

"Сейчас многие страны, в том числе Индия и Китай, развивают авианосный флот, что говорит о том, что такие корабли нужны. Как примут решение у нас – это уже на усмотрение высшего руководства и главкомата флота. У нас есть пилотируемая морская авиация. Это элита авиации", – отметил он.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают авианосец USS Nimitz из Южно-Китайского моря на запад.