Дорогой сувенир: россиянка нарвалась на штраф за контрабанду чучела краснокнижного крокодила из Вьетнама

Возвращение из отпуска во Вьетнам обернулось для жительницы России серьезными правовыми последствиями. По информации Федеральной таможенной службы (ФТС), в аэропорту Новокузнецка была задержана гражданка, которая попыталась ввезти в страну необычный и запрещенный сувенир — чучело сиамского крокодила.

Как выяснилось, женщина приобрела уникальный дериват во вьетнамском городе Камрань, планируя пополнить им свою домашнюю коллекцию. В ходе таможенного досмотра она пояснила, что не знала об обязательных правилах декларирования подобных товаров. Однако незнание закона не освободило ее от ответственности.

Проведенная экспертиза подтвердила, что данный экземпляр относится к редкому сиамскому крокодилу — виду, занесенному в международную Красную книгу и находящемуся на грани полного исчезновения. Его перевозка строго регламентируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В отношении нерадивой туристки сотрудники ФТС возбудили сразу два административных дела за нарушение таможенного законодательства. Само чучело редкого животного было изъято и конфисковано, а женщина нарвалась на штраф.

