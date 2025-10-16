Иностранки планировали вывезти из России шкуры на 6 млн рублей

Две иностранные гражданки стали фигурантками уголовного дела после попытки вывоза из России ценных шкур животных на общую сумму шесть миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Две путешественницы планировали вывезти в Китай 1,6 тысячи шкур соболей и шиншилл баргузинского кряжа, стоимость которых оценивается в 6 млн руб. Шкурки были обнаружены сотрудниками Хабаровской таможни в чемоданах и рюкзаках туристок.

Женщины не смогли предоставить таможенным органам необходимые документы на перевозимый товар. Они рассказали, что предложение о контрабанде поступило от незнакомого человека, который обещал им денежное вознаграждение.

В настоящее время в отношении иностранок возбуждено уголовное дело, им грозит штраф в размере до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 10 лет. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что пассажирка из ОАЭ попалась на контрабанде украшений на 3 млн в аэропорту Сочи.