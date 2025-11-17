Дороже номинала в 50 тыс. раз: монету с одним дефектом пытаются продать за баснословную цену в Подмосковье

Житель Волоколамска Андрей выставил на продажу обычную двухрублевую монету за 100 тыс. рублей, обнаружив в своей мелочи необычный дефект. REGIONS узнал у коллекционера Максима Савелова, насколько оправдана такая цена.

На монете, предположительно 2019 года выпуска, отсутствует последняя буква «И» в надписи «Банк России», а год выпуска прочеканен лишь наполовину. Продавец считает, что это позволяет выставить монету за 100 тысяч рублей. Однако профессиональные нумизматы сразу охладили его энтузиазм.

Коллекционер Савелов пояснил, что подобный брак — неполная прочеканка отдельных букв или цифр — встречается довольно часто и не представляет серьезной ценности.

«Ценятся лишь те монеты, когда надписи или рисунок не прочеканены целиком или же вообще одна из сторон монеты чистая», — пояснил коллекционер Максим Савелов.

По его оценке, реальная стоимость двухрублевки волоколамца не превышает 100 рублей, поскольку монета не является юбилейной и была выпущена массовым тиражом.

Такой дефект обычно возникает из-за износа штемпеля, его загрязнения или недостаточной силы удара при чеканке. На нумизматическом рынке подобные экземпляры обычно предлагают в качестве бесплатного бонуса к более ценным лотам, а не как самостоятельный раритет.

Ранее сообщалось, как россияне за неделю сдали 56 млн монет и установили рекорд.