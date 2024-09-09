Дорожники обустроили новые остановки в Московской области

Дорожные службы Подмосковья обустроили 30 новых остановочных пунктов на региональных дорогах в 22 округах, работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для удобства пассажиров и поддержания порядка на всех остановках также установили скамейки и урны», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что вне городов в регионе обустраивают остановочные павильоны типа «межгород», которые выполнены из перфорированной металлической панели и металлического каркаса. В черте населенных пунктов обустраивают остановки типа «городской стандарт». Они сделаны из металлического каркаса ударопрочного стекла, их крыша обеспечивают защиту от солнца и осадков. В планах — обустроить еще порядка 100 остановочных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.