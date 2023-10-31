Дорожники обустроили около сорока километров новых тротуаров в Подмосковье

«Для повышения безопасности и комфорта пешеходов подмосковные дорожники продолжают строить новые тротуары — работы провели уже в 15 городских округах, в том числе в Лобне, Истре, Солнечногорске, Пушкинском, Волоколамском, Наро-Фоминском, Коломенском», — рассказал зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.

По его словам, дорожники продолжают строительство тротуаров более чем на 20 региональных дорогах. До конца этого года в регионе обустроят еще около 22 километров новых тротуаров, ведущих к социально значимым объектам. В ведомстве напомнили, что в ходе обустройства тротуаров рабочие создают корыто, песчаное и щебеночное основания, бордюрный камень и проводят укладку асфальтобетонного покрытия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.