Дорожники отремонтировали более двух тысяч ям в Подмосковье за неделю

Дорожные службы Московской области ликвидировали более двух тысяч дефектов покрытия на проезжей части за прошедшую неделю. Об этом сообщили в областном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что на региональной сети устранили около 1,2 тысячи дефектов, большую их часть в Волоколамске, Егорьевске, Кашире, Дмитрове и Мытищах. На муниципальной сети отремонтировали 935 ям, большинство — в Раменском округе, Ленинском округе, Наро-Фоминске и Люберцах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.