Дорожники отремонтировали более трех тысяч ям в подмосковье за неделю

Дорожные службы Подмосковья отремонтировали более трех тысяч ям на проезжей части региона за прошедшую неделю. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В ходе работ на региональной сети удалось устранить более 1,2 тысячи дефектов, большинство из них — на дорогах в Егорьевске, Истре, Мытищах и Кашире. Наибольший объем работ на муниципальной сети провели в Ленинском и Пушкинском округах, а также в Химках, Электростали, Наро-Фоминске и Балашихе. В общей сложности на этих дорогах удалось ликвидировать свыше 1,9 тысячи дефектов асфальтобетонного покрытия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.